Из Беларуси вылетели дроны-камикадзе

Волынскую границу пересекли иранские дороны-камикадзе, вылетевшие с территории Беларуси.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его данным, известно о 10 дронов-камикадзе.

Просим соблюдать режим личной безопасности во время воздушной тревоги – находиться в укрытиях и защищенных помещениях.

Напомним, утром, 10 октября, после оглашения масштабной воздушной тревоги в нескольких городах Украины раздались взрывы.

Во Львове, по словам людей, раздалось несколько взрывов. В Сети пишут, что якобы после одного из низ исчез свет в некоторых районах, есть проблемы с Интернетом.

Зеленский: Террор против населения является отказом России от переговоров

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