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Ракетный удар по Киеву: погибли 8 человек, более 20 ранены

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Ракетный удар по Киеву: погибли 8 человек, более 20 ранены

Фото: Facebook/Антон Геращенко

Точное количество жертв устанавливается.

В результате ракетного удара по Киеву утром 10 октября, по предварительным данным, погибли от 5 до 8 человек. Еще более 20 человек получили ранения.

Об этом ТСН.ua сообщила представитель киевского управления ГСЧС Светлана Водолага.

Она отметила, что более 20 пострадавших — только на одной локации в столице. Информация уточняется.

Напомним, что по всей Украине, кроме Крыма, продолжается масштабная воздушная тревога. Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях!

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