Чи може РФ оснастити іранські дрони-камікадзе ядерним боєзарядом: відповідь ескперта

Немає ядерних зарядів малого радіусу дії та малої потужності, які підійшли б для дронів.
Військовий експерт Олег Жданов впевнений, що Російська Федереція не зможе оснастити іранські дрони-камікадзе ядерним боєзарядом.
Про це військовий експерт повідомив на своєму Ютуб-каналі.
"Ні, неможливо. Чому, бо ще ніхто не розробив ядерних зарядів малого радіусу дії та малої потужності. Дрон може там максимум до 50 кг нести заряд, а артилерійський снаряд важить більше. Тому на сьогоднішній день, щоб їх оснастили якимись ядерними зарядами – ні, цього бути не може", - виключив таку можливість Жданов.
Скільки іранських дронів є в арсеналі РФ
За даними Міністерства оборони, російські окупанти мають в арсеналі ще приблизно 300 іранських дронів "Shahed-136", якими вона б'є по Україні. Міністр оборони України Олексій Резніков, що країна-агресорка планує закупити ще кілька тисяч безпілотників в Ірану.
Перед цим президент Володимир Зеленський повідомив, що, за інформацією розвідників, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе Shahed.
За зауваженнями військових, іранські дрони-камікадзе Shahed-136 неефективні для ударів по скупченнях військ, тому Росія використовує їх для знищення об'єктів критичної інфраструктури. Атак дронами побільшало, але й українські військові збивають їх все частіше.
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