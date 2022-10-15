Может ли РФ оснастить иранские дроны-камикадзе ядерным боезарядом: ответ эксперта

Нет ядерных зарядов малого радиуса действия и малой мощности, которые подошли бы для дронов.

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что Российская Федереция не сможет оснастить иранские дроны-камикадзе ядерным боезарядом.

Об этом военный эксперт сообщил на своем Ютуб-канале.

"Нет, невозможно. Почему, потому что еще никто не разработал ядерные заряды малого радиуса действия и малой мощности. Дрон может там максимум до 50 кг нести заряд, а артиллерийский снаряд весит больше. Поэтому на сегодняшний день, чтобы их оснастили какими-то ядерными зарядами – нет, этого быть не может", – исключил такую возможность Жданов.

Сколько иранских дронов есть в арсенале РФ

По данным Министерства обороны, российские кафиры имеют в арсенале еще примерно 300 иранских дронов "Shahed-136", которыми она бьет по Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников, что страна-агрессор планирует закупить еще несколько тысяч беспилотников в Иране.

Перед этим президент Владимир Зеленский сообщил, что, по информации разведчиков, Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе Shahed.

По замечаниям военных, иранские дроны-камикадзе Shahed-136 неэффективны для ударов по скоплениям войск, поэтому Россия использует их для уничтожения объектов критической инфраструктуры. Так дронами стало больше, но и украинские военные сбивают их все чаще.

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