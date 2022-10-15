"Деды воевали": россияне отправили на фронт зенитки 70-летней давности (видео)

Очевидцы заметили транспорт с российскими зенитными пушками, находившимися на вооружении в СССР еще в 1950-х годах.

В российском городе Уфе заметили транспорт, которым перевозили старые 57-мм пушки зенитно-артиллерийского комплекса С-60.

Соответствующее видео публикуют в социальных сетях.

Автор опубликованных кадров удивляется появлению такой устаревшей советской военной техники, принятой на вооружение в СССР еще в 1950-х годах. В конце видео он говорит, что находится в Уфе – столице российского Башкортостана.

Очевидцы шутят, что вскоре оккупанты начнут использовать во время боевых действий средневековые мортиры.

В то же время, военные эксперты утверждают, что зенитка С-60 – это по-своему эффективное оружие, которое может поражать легкую бронетехнику и беспилотники на дистанции до 6 километров и на высоте до 5 километров.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видео с российским священнослужителем, стреляющим из гранатомета вместе с оккупантами.

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