Байден объявил о новой военной помощи Украине

Президент США Джо Байден воспользовался своими полномочиями по иностранной помощи и поручил изъять 725 млн. долларов "на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны" для Украины.

Об этом говорится в документе, опубликованном в ночь на 15 октября на официальном сайте Белого дома.

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"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки... делегирую Государственному секретарю полномочия... руководить изъятием до 725 миллионов долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военные учения и подготовку, чтобы предоставить помощь Украине", — говорится в соответствующем меморандуме.

Напомним, в начале октября президент США Джо Байден пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что США никогда не признают попытки незаконной аннексии украинской территории и анонсировали выделение новой военной помощи.

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