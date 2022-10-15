Байден оголосив про нову військову допомогу Україні

Президент США Джо Байден скористався своїми повноваженнями щодо іноземної допомоги і доручив вилучити 725 млн доларів "на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони" для України.

Про це йдеться в документі опублікованому в ніч проти 15 жовтня на офіційному сайті Білого дому.

"Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки... делегую Державному секретарю повноваження... керувати вилученням до 725 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військові навчання та підготовку, щоб надати допомогу Україні", - йдеться у відповідному меморандумі.

Нагадаємо, на початку жовтня президент США Джо Байден поспілкувався з українським лідером Володимиром Зеленським. Він наголосив, що США ніколи не визнають спроби незаконної анексії української території та анонсував виділення нової військової допомоги.

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