Ворог підступно атакував Запоріжжя дронами-камікадзе: у місті виникла пожежа

У ніч проти 15 жовтня у місті Запоріжжя під час оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи. Ворог атакував місто дронами-камікадзе.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали об'єкти інфраструктури. На місці сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.

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Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

У соцмережах також повідомляють про обстріли міста ракетами із тимчасово окупованого Каховського району Херсонщини. Очевидці опублікували відео запуску однієї з ракет, яка "відмовилася" летіти на українське місто і вибухнула в повітрі.

Під час оголошеної повітряної тривоги вибухи чули також мешканці Кривогу Рогу та Нікополя Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, вони пов'язані із роботою української ППО. Офіційної інформації про наслідки обстрілів наразі немає.

Нагадаємо, у ніч проти 12 жовтня ворог обстріляв Запоріжжя. Внаслідок обстрілів в житлових будинках вилетіли вікна та двері.

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