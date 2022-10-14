Помер Роббі Колтрейн: зірки "Гаррі Поттера" пригадали, яким був актор

Шотландський актор, відомий за роллю Геґріда в серії фільмів про Гаррі Поттера, помер у віці 72 років.

Сумною несподіванкою для усіх шанувальників саги про Гаррі Поттера стала новина про смерть Роббі Колтрейна, який зіграв роль "охоронця" Ґогвордсу.

Акторський склад та члени команди, які працювали над створенням фільму, поділилися своїми спогадами про актора та друга.

Одним із перших свою реакцію на смерть колеги проявив Деніел Редкліфф, який виконав головну роль у серії фільмів.

"Роббі був одним із найкумедніших людей, яких я зустрічав, і постійно змушував нас сміятися, коли ми були дітьми на знімальному майданчику. У мене особливо приємні спогади про те, як він підтримував наш настрій під час "В'язня Азкабану", коли ми всі годинами ховалися від зливи в хатині Геґріда, а він розповідав історії та жартував, щоб підтримувати "бойовий" дух. Мені неймовірно пощастило, що я зустрівся з ним і працював з ним, і мені дуже сумно, що він пішов. Він був неймовірним актором і чудовою людиною", - поділився акторі з виданням Page Six.

Фото: AFP

Теплими словами про Колтрейна також поділилася авторка книг про хлопчика-чарівника Джоан Роулінг. Письменниця поділилася архівною світлиною із актором у Twitter.

"Я ніколи більше не знатиму нікого, хоч віддалено схожого на Роббі. Він був неймовірним талантом, унікальним, і мені дуже пощастило, що я знала його, працювала з ним і сміялася від душі разом з ним. Я посилаю свою любов та глибокі співчуття його сім'ї, насамперед його дітям", - написала Роулінг.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022

Слідом за Джоан свій допис додав актор Джеймс Фелпс, відомий за роллю одного із близнюків Візлі - Фреда. Він пригадав, як Роббі допоміг йому опанувати себе у перший знімальний день.

"Я сумуватиму за випадковими розмовами на будь-які теми під сонцем. І я ніколи не забуду, як у вересні 2000 року Роббі Колтрейн підійшов до дуже нервуючого 14-річного мене в мій перший у житті день на знімальному майданчику і сказав: "Насолоджуйся цим, у тебе все вийде". Дякую вам за це", - написав Фелпс.

Його брат-близнюк, Олівер Фелпс, також поділився згадкою про співпрацю на одному знімальному майданчику із Колтрейном.

"Листопад 2001 - Лестер Сквер, Лондон. "Вбирайте це, хлопці, це як Rolls-Royce для вашої першої машини"! Роббі Колерайн, коли він опинився поряд зі мною на червоній доріжці першої прем'єри ГП. За ці роки ми провели кілька чудових розмов про історію та подорожі. Спочивай із миром, Роббі", - написав він.

"Сестра" хлопців по фільму, актриса Бонні Райт, теж не втримала емоцій, коли дізналася про смерть колеги. Вона написала, чому так любила актора.

"Серце розбите після смерті Роббі Колтрейна. Геґрід був моїм улюбленим персонажем! Роббі так блискуче передав теплоту, почуття вдома і безумовну любов Геґріда до своїх учнів та чарівних істот. Дякую за весь цей сміх. Сумую за тобою, Роббі. Надсилаю любов вашій родині", - сказала Бонні.

Heartbroken by the passing of Robbie Coltrane. Hagrid was my favourite character! Robbie portrayed Hagrid’s warmth, sense of home & unconditional love for his students and magical creatures so brilliantly. Thanks for all the laughter. Miss you Robbie. Sending love to your family pic.twitter.com/Gbl3NCsrlA — Bonnie Wright (@thisisbwright) October 14, 2022

Своїми спогадами про Колтрейна також поділився Метью Льюїс, якого глядачі пам'ятають, як Невіла Лонгботома. Він теж пригадав, яким веселим був його колега.

"Роббі. Бобсер. Він називав мене Космічним Хлопчиком. Ми поділяли любов до Final Frontier. Йому було начхати, і це завжди змушувало тебе посміхатися. Гігант, у кількох сенсах, не в одину. У нас були часи", - поділився Метью.

Фото: AFP

На офіційному акаунті "Гаррі Поттера" у Twitter також з'явилися слова пошани та подяки до Роббі від усієї команди фільму.

We are hugely saddened to hear of the passing of the magnificent Robbie Coltrane who played Hagrid with such kindness, heart and humour in the Harry Potter films. He was a wonderful actor, a friend to all and he will be deeply missed. pic.twitter.com/n1IshfFG6y — Harry Potter Film (@HarryPotterFilm) October 14, 2022

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