Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Умер Робби Колтрейн: звезды "Гарри Поттера" вспомнили, каким был актер

Дата публикации
Просмотры
851
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Умер Робби Колтрейн: звезды "Гарри Поттера" вспомнили, каким был актер

Фото: Associated Press

Шотландский актер, известный по роли Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, умер в возрасте 72 лет.

Печальной неожиданностью для всех поклонников саги о Гарри Поттере стала новость о смерти Робби Колтрейна, сыгравшего роль "хранителя" Гогвордса.

Актерский состав и члены команды, работавшие над созданием фильма, поделились своими воспоминаниями об актере и друге.

Одним из первых свою реакцию на смерть коллеги проявил Дэниел Рэдклифф, исполнивший главную роль в серии фильмов.

"Робби был одним из самых забавных людей, которых я встречал, и постоянно заставлял нас смеяться, когда мы были детьми на съемочной площадке. У меня особенно приятные воспоминания о том, как он поддерживал наше настроение во время "Узника Азкабана", когда мы все часы скрывались от ливня в хижине Хагрида, а он рассказывал истории и шутил, чтобы поддерживать "боевой" дух. Мне невероятно повезло, что я встретился с ним и работал с ним, и мне очень грустно, что он ушел. Он был невероятным актером и отличным человеком", — поделился актере с изданием Page Six.

© AFP
Фото: AFP

Теплыми словами о Колтрейне также поделилась автор книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг. Писательница поделилась архивной фотографией с актером в Twitter.

"Я никогда больше не буду знать никого, хотя бы отдаленно похожего на Робби. Он был невероятным талантом, уникальным, и мне очень повезло, что я знала его, работала с ним и смеялась от души вместе с ним. Я посылаю свою любовь и глубокие соболезнования его семье, прежде всего, его детям", — написала Роулинг.

Вслед за Джоан свое сообщение добавил актер Джеймс Фелпс, известный по роли одного из близнецов Уизли — Фреда. Он вспомнил, как Робби помог ему овладеть собой в первый съемочный день.

"Я буду скучать по случайным разговорам на любые темы под солнцем. И я никогда не забуду, как в сентябре 2000 года Робби Колтрейн подошел к очень нервному 14-летнему мне в мой первый в жизни день на съемочной площадке и сказал: "Наслаждайся этим, у тебя все получится". Спасибо вам за это", — написал Фелпс.

©

Его брат-близнец, Оливер Фелпс, также поделился упоминанием о сотрудничестве на одной съемочной площадке с Колтрейном.

"Ноябрь 2001 — Лестер Сквер, Лондон. "Впитывайте это, ребята, это как Rolls-Royce для вашей первой машины!" Робби Колерайн, когда он оказался рядом со мной на красной дорожке первой премьеры ГП. За эти годы мы провели несколько замечательных разговоров об истории и путешествиях. Почивай с миром, Робби", — написал он.

"Сестра" ребят по фильму, актриса Бонни Райт, тоже не удержала эмоций, когда узнала о смерти коллеги. Она написала, почему так любила актера.

"Сердце разбито после смерти Робби Колтрейна. Хагрид был моим любимым персонажем! Робби так блестяще передал теплоту, чувство дома и безусловную любовь Хагрида к своим ученикам и волшебным существам. Спасибо за весь этот смех. Скучаю по тебе, Робби. Присылаю любовь вашей семье", — сказала Бонни.

Своими воспоминаниями о Колтрейне также поделился Мэтью Льюис, которого зрители помнят, как Невилла Лонгботома. Он тоже вспомнил, как весел был его коллега.

"Робби. Бобсер. Он называл меня Космическим Мальчиком. Мы разделяли любовь к Final Frontier. Ему было плевать, и это всегда заставляло тебя улыбаться. Гигант, в нескольких смыслах, не в одном. У нас было время", — поделился Мэтью.

© AFP
Фото: AFP

На официальном аккаунте Гарри Поттера в Twitter также появились слова уважения и благодарности к Робби от всей команды фильма.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация