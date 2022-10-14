Умер Робби Колтрейн: звезды "Гарри Поттера" вспомнили, каким был актер

Шотландский актер, известный по роли Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, умер в возрасте 72 лет.

Печальной неожиданностью для всех поклонников саги о Гарри Поттере стала новость о смерти Робби Колтрейна, сыгравшего роль "хранителя" Гогвордса.

Актерский состав и члены команды, работавшие над созданием фильма, поделились своими воспоминаниями об актере и друге.

Одним из первых свою реакцию на смерть коллеги проявил Дэниел Рэдклифф, исполнивший главную роль в серии фильмов.

"Робби был одним из самых забавных людей, которых я встречал, и постоянно заставлял нас смеяться, когда мы были детьми на съемочной площадке. У меня особенно приятные воспоминания о том, как он поддерживал наше настроение во время "Узника Азкабана", когда мы все часы скрывались от ливня в хижине Хагрида, а он рассказывал истории и шутил, чтобы поддерживать "боевой" дух. Мне невероятно повезло, что я встретился с ним и работал с ним, и мне очень грустно, что он ушел. Он был невероятным актером и отличным человеком", — поделился актере с изданием Page Six.

Фото: AFP

Теплыми словами о Колтрейне также поделилась автор книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг. Писательница поделилась архивной фотографией с актером в Twitter.

"Я никогда больше не буду знать никого, хотя бы отдаленно похожего на Робби. Он был невероятным талантом, уникальным, и мне очень повезло, что я знала его, работала с ним и смеялась от души вместе с ним. Я посылаю свою любовь и глубокие соболезнования его семье, прежде всего, его детям", — написала Роулинг.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022

Вслед за Джоан свое сообщение добавил актер Джеймс Фелпс, известный по роли одного из близнецов Уизли — Фреда. Он вспомнил, как Робби помог ему овладеть собой в первый съемочный день.

"Я буду скучать по случайным разговорам на любые темы под солнцем. И я никогда не забуду, как в сентябре 2000 года Робби Колтрейн подошел к очень нервному 14-летнему мне в мой первый в жизни день на съемочной площадке и сказал: "Наслаждайся этим, у тебя все получится". Спасибо вам за это", — написал Фелпс.

Его брат-близнец, Оливер Фелпс, также поделился упоминанием о сотрудничестве на одной съемочной площадке с Колтрейном.

"Ноябрь 2001 — Лестер Сквер, Лондон. "Впитывайте это, ребята, это как Rolls-Royce для вашей первой машины!" Робби Колерайн, когда он оказался рядом со мной на красной дорожке первой премьеры ГП. За эти годы мы провели несколько замечательных разговоров об истории и путешествиях. Почивай с миром, Робби", — написал он.

"Сестра" ребят по фильму, актриса Бонни Райт, тоже не удержала эмоций, когда узнала о смерти коллеги. Она написала, почему так любила актера.

"Сердце разбито после смерти Робби Колтрейна. Хагрид был моим любимым персонажем! Робби так блестяще передал теплоту, чувство дома и безусловную любовь Хагрида к своим ученикам и волшебным существам. Спасибо за весь этот смех. Скучаю по тебе, Робби. Присылаю любовь вашей семье", — сказала Бонни.

Heartbroken by the passing of Robbie Coltrane. Hagrid was my favourite character! Robbie portrayed Hagrid’s warmth, sense of home & unconditional love for his students and magical creatures so brilliantly. Thanks for all the laughter. Miss you Robbie. Sending love to your family pic.twitter.com/Gbl3NCsrlA — Bonnie Wright (@thisisbwright) October 14, 2022

Своими воспоминаниями о Колтрейне также поделился Мэтью Льюис, которого зрители помнят, как Невилла Лонгботома. Он тоже вспомнил, как весел был его коллега.

"Робби. Бобсер. Он называл меня Космическим Мальчиком. Мы разделяли любовь к Final Frontier. Ему было плевать, и это всегда заставляло тебя улыбаться. Гигант, в нескольких смыслах, не в одном. У нас было время", — поделился Мэтью.

Фото: AFP

На официальном аккаунте Гарри Поттера в Twitter также появились слова уважения и благодарности к Робби от всей команды фильма.

We are hugely saddened to hear of the passing of the magnificent Robbie Coltrane who played Hagrid with such kindness, heart and humour in the Harry Potter films. He was a wonderful actor, a friend to all and he will be deeply missed. pic.twitter.com/n1IshfFG6y — Harry Potter Film (@HarryPotterFilm) October 14, 2022

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