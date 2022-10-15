Враг коварно атаковал Запорожье дронами-камикадзе: в городе возник пожар

В результате вражеской атаки на Запорожье пострадали объекты инфраструктуры.
В ночь на 15 октября в городе Запорожье во время объявленной воздушной тревоги раздались взрывы. Враг атаковал город дронами-камикадзе.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"В результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры. На месте произошел пожар", — говорится в сообщении.
Информацию о пострадавших уточняют.
В соцсетях также сообщают об обстрелах города ракетами из временно оккупированного Каховского района Херсона. Очевидцы опубликовали видео запуска одной из ракет, которая "отказалась" лететь на украинский город и взорвалась в воздухе.
Во время объявленной воздушной тревоги взрывы слышали также жители Кривого Рога и Никополя Днепропетровской области. По предварительной информации они связаны с работой украинской ПВО. Официальной информации о последствиях обстрелов пока нет.
Напомним, в ночь на 12 октября враг обстрелял Запорожье. В результате обстрелов в жилых домах вылетели окна и двери.
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