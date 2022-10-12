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В результате обстрела Запорожья в жилых домах вылетели окна и двери

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В результате обстрела Запорожья в жилых домах вылетели окна и двери

Фото: t.me/kurtievofficial

в ночь на 12 октября враг обстрелял Запорожье.

Оккупанты снова атаковали город.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

В результате обстрелов в жилых домах вылетели окна и двери.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Обстрел Запорожья

Под утро 11 октября 2022 года Россия снова ударила по Запорожью. Целями неприятеля стали объекты инфраструктуры. Позже стало известно, что оккупанты повредили образовательное и медицинское учреждения. В целом же РФ атаковала Запорожье 12 ракетами.

После полуночи 10 октября враг снова атаковал Запорожье. Было зафиксировано около десяти прилетов. Людей призывали находиться в укрытиях.

Ранее число жертв предварительного обстрела возросло до 14 человек. Разбор завалов продолжается. Более 70 человек получили ранения, среди них 11 детей. Всем им оказывается необходимая помощь. Российская армия выпустила по Запорожью 12 ракет, почти все попали в жилые дома.

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Дата публикации
Просмотры
257
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