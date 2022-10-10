В Запорожье раздалось несколько взрывов: находитесь в укрытиях

В ночь на 10 октября 2022 года в Запорожье раздались звуки взрывов.

В Запорожье прогремели несколько взрывов, — сообщают корреспонденты Общественного.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Будьте осторожны и находитесь в укрытиях.

"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!", — написал в сообщении секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Обстрелы Запорожья

Прошлой ночью враг также обстрелял Запорожье. Более 70 человек получили ранения, среди них 11 детей. Всем им оказывается необходимая помощь. Число погибших возросло до 14 человек.

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