В Харьковской области прозвучали взрывы

В ночь на 10 октября 2022 года в социальных сетях появилась информация о звуках взрывов в Харькове.

Позже эту информацию уточнили и выяснилось, что речь идет о взрывах в Харьковской области.

Судя по сообщениям, взрыв был в области к югу от города. Взрыв был такой силы, что его слышали и в городе. Сейчас ситуация в Харькове спокойная, но в то же время объявлена воздушная тревога.

Пока нет официальной информации об инциденте. Ждем сообщения представителей власти.

Не пренебрегайте личной безопасностью и находитесь в укрытиях.

Обстрел Харькова

На днях россияне обстреляли Харьков ракетами С-300. Оккупанты обстреляли Салтовский и Основянский районы.

Накануне русская армия атаковала Харьков дронами-камикадзе. В результате вражеских обстрелов возник пожар. К счастью, пострадавших в результате атаки не оказалось.

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