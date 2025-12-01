ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Салаты
Количество просмотров
142
Время на прочтение
1 мин

Новый салат для новогоднего стола, который сорвет все комплименты: прощаемся с банальными рецептами — готовится мгновенно

Многие уже активно готовятся к Новому году и обдумывают праздничное меню. Чаще именно салаты становятся главной темой выбора.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
112 ккал
Новый новогодний салат

Новый новогодний салат / © pexels.com

Если вам надоели привычные рецепты, попробуйте неповторимый салат “Новогодний подарок”, который удивит гостей.

Ингредиенты

вареный картофель
5 шт.
вареная морковь
2шт.
вареные яйца
4 шт.
копченая куриная грудка
300г
маринованные огурцы
4 шт.
зеленый консервированный горошек
1 б.
зеленое яблоко
1 шт.
соль, перец
по вкусу
майонез
100г

Процесс приготовления:

  1. Первый слой: нарежьте вареный картофель кубиками и выложите на дно салатницы. Слегка смажьте майонезом.

  2. Второй слой: равномерно разложите кубики копченой куриной грудки.

  3. Третий слой: добавьте вареную морковь, нарезанную кубиками, и снова смажьте майонезом.

  4. Четвертый пласт: натрите маринованные огурцы на терке и выложите сверху.

  5. Пятый пласт: выложите консервированный зеленый горошек.

  6. Финальный пласт: натрите зеленое яблоко и вареные яйца, посыпьте ими верх салата для свежего вкуса и красивого оформления.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
142
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie