- Дата публикации
-
- Категория
- Салаты
- Количество просмотров
- 142
- Время на прочтение
- 1 мин
Новый салат для новогоднего стола, который сорвет все комплименты: прощаемся с банальными рецептами — готовится мгновенно
Многие уже активно готовятся к Новому году и обдумывают праздничное меню. Чаще именно салаты становятся главной темой выбора.
Если вам надоели привычные рецепты, попробуйте неповторимый салат “Новогодний подарок”, который удивит гостей.
Ингредиенты
- вареный картофель
- 5 шт.
- вареная морковь
- 2шт.
- вареные яйца
- 4 шт.
- копченая куриная грудка
- 300г
- маринованные огурцы
- 4 шт.
- зеленый консервированный горошек
- 1 б.
- зеленое яблоко
- 1 шт.
- соль, перец
- по вкусу
- майонез
- 100г
Процесс приготовления:
Первый слой: нарежьте вареный картофель кубиками и выложите на дно салатницы. Слегка смажьте майонезом.
Второй слой: равномерно разложите кубики копченой куриной грудки.
Третий слой: добавьте вареную морковь, нарезанную кубиками, и снова смажьте майонезом.
Четвертый пласт: натрите маринованные огурцы на терке и выложите сверху.
Пятый пласт: выложите консервированный зеленый горошек.
Финальный пласт: натрите зеленое яблоко и вареные яйца, посыпьте ими верх салата для свежего вкуса и красивого оформления.
Приятного аппетита!