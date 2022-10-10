Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Николаеве раздались взрывы

Дата публикации
Просмотры
29
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Николаеве раздались взрывы

Фото: ТСН.ua

Россия снова обстреляла украинский город Николаев.

В Николаеве раздаются взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Не пренебрегайте личной безопасностью и находитесь в укрытиях.

В соцсетях сообщают о прилетах.

Обстрел Николаева

В Николаеве очень устали от ночных обстрелов, ведь люди гибнут и разрушается гражданская инфраструктура.

В октябре 2022 года россияне попали во двор многоэтажки, жителей побило осколками.

Читайте также:

Буханка хлеба на человека – как живут в прифронтовом селе Николаевской области

Буханка хлеба на человека – как живут в прифронтовом селе Николаевской области

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
29
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация