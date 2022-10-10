В Николаеве раздались взрывы

Россия снова обстреляла украинский город Николаев.
В Николаеве раздаются взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
В городе и области объявлена воздушная тревога.
Не пренебрегайте личной безопасностью и находитесь в укрытиях.
В соцсетях сообщают о прилетах.
Обстрел Николаева
В Николаеве очень устали от ночных обстрелов, ведь люди гибнут и разрушается гражданская инфраструктура.
В октябре 2022 года россияне попали во двор многоэтажки, жителей побило осколками.
Читайте также:
- Россия обстреляла Днепропетровщину и Николаевщину: погибли 30 животных, повреждены здания
- Россияне атаковали дронами-камикадзе Николаевскую и Одесскую области: ПВО сбило все
- Российский истребитель СУ-35 дважды выпустил ракеты по сельхозугодиям Николаевской области