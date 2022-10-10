В Николаеве раздались взрывы

В Николаеве раздаются взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Не пренебрегайте личной безопасностью и находитесь в укрытиях.

В соцсетях сообщают о прилетах.

Обстрел Николаева

В Николаеве очень устали от ночных обстрелов, ведь люди гибнут и разрушается гражданская инфраструктура.

В октябре 2022 года россияне попали во двор многоэтажки, жителей побило осколками.

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