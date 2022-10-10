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У Миколаєві пролунали вибухи

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У Миколаєві пролунали вибухи

Фото: ТСН.ua

Росія знову обстріляла українське місто Миколаїв.

У Миколаєві лунають вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У міста та області оголошена повітряна тривога. 

Не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях. 

У соцмережах повідомляють про прильоти. 

Обстріл Миколаєва

У Миколаєві дуже втомилися від нічних обстрілів, адже люди гинуть, і руйнується цивільна інфраструктура. 

У жовтні 2022 росіяни влучили в двір багатоповерхівки, мешканців побило осколками. 

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Дата публікації
Перегляди
797
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