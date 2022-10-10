У Миколаєві пролунали вибухи

Росія знову обстріляла українське місто Миколаїв.
У Миколаєві лунають вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
У міста та області оголошена повітряна тривога.
Не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях.
У соцмережах повідомляють про прильоти.
Обстріл Миколаєва
У Миколаєві дуже втомилися від нічних обстрілів, адже люди гинуть, і руйнується цивільна інфраструктура.
У жовтні 2022 росіяни влучили в двір багатоповерхівки, мешканців побило осколками.
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