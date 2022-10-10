У Миколаєві пролунали вибухи

У Миколаєві лунають вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У міста та області оголошена повітряна тривога.

Не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях.

У соцмережах повідомляють про прильоти.

Обстріл Миколаєва

У Миколаєві дуже втомилися від нічних обстрілів, адже люди гинуть, і руйнується цивільна інфраструктура.

У жовтні 2022 росіяни влучили в двір багатоповерхівки, мешканців побило осколками.

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