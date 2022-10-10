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На Харківщині прозвучили вибухи

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На Харківщині прозвучили вибухи

У Харківській області пролунали вибухи

У ніч проти 10 жовтня 2022 у соціальних мережах з'явилася інформація про звуки вибухів у Харкові.

Пізніше цю інформацію уточнили і з'ясувалося, що йдеться про вибухи у Харківській області.

Судячи по повідомленням, вибух був в області на південь від міста. Вибух був такої сили, що його було чути і в місті. Зараз ситуація у Харкові спокійна, але водночас оголошена повітряна тривога. 

Наразі немає офіційної інформації про інцидент. Чекаємо на повідомлення представників влади. 

Не нехтуйте особистою безпекою та перебувайте в укриттях. 

Обстріл Харкова

Днями росіяни обстріляли Харків ракетами С-300. Окупанти обстріляли  Салтівський і Основ’янський райони.

Напередодні російська армія атакувала Харків дронами-камікадзе. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. На щастя, постраждалих внаслідок атаки не виявилося.  

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Дата публікації
Перегляди
1136
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