Ракетные обстрелы Запорожья: Кулеба призвал ускорить поставки Украине ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ускорить поставки Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны после кровавых обстрелов Запорожья.

Об этом глава МИД написал в Twitter.

Кулеба подчеркнул, что Россия продолжает совершать террористические акты против граждан Украины, поэтому он призвал международное сообщество ускорить поставки Украине современных систем защиты.

"Россия продолжает ракетный террор против Запорожья. За ночь 12 ударов по жилым домам, по меньшей мере 12 убитых и еще больше раненых. Украина нуждается в более современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы спасать невинные жизни. Призываю партнеров ускорить поставки", — написал Дмитрий Кулеба.

Россия продолжает ракетный террор против Запорожья. За ночь 12 ударов по жилым домам, не менее 12 убитых и еще больше раненых. Украина нуждается в более современных системах противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы спасать невинные жизни. Призываю партнеров ускорить поставки. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 9, 2022

Ракетные обстрелы Запорожья

Россия в ночь на 9 октября ракетами обстреляла многоэтажки в Запорожье. По городу выпустили 12 ракет, большинство из которых попали по жилым домам. На месте трагедии уже обнаружены тела 12 погибших, еще 49 человек — ранены.

Это не первый ракетный обстрел Запорожья. 6 октября оккупанты 7 ракетами обстреляли город. Тогда погибли 19 человек.

7 октября оккупационная армия атаковала Запорожье с помощью иранских дронов. Один из них попал по инфраструктурному объекту, другой — упал во двор многоэтажки и травмировал человека.

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