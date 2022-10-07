Россия снова атаковала ракетами Запорожья и окрестности города: первые детали от ОВА

В пятницу, 7 октября, российские военные снова нанесли ракетный удар по Запорожью. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру и ближайшим окрестностям. Находитесь в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов", — написал глава области.

Стоит отметить, что на территории Запорожской области в 17:02 прозвучали сирены, которые сообщали жителям области о ракетной опасности. Тревога продолжалась 32 мин – до 17:34. После 10 мин объявленной тревоги в городе раздались взрывы.

Пока больше подробностей об атаке россиян нет.

Позже Старух проинформировал, что над одной из общин Запорожского района противовоздушная оборона уничтожила три вражеских ракеты. К счастью, пострадавших нет.

"Громкие звуки взрывов в областном центре — результат работы сил противовоздушной обороны. Над одной из общин Запорожского района ПВО обезвредило три ракеты врага. Пострадавших нет. Спасибо ВСУ! Верим в ВСУ!", — говорится в сообщении главы ОВА.

Ракетная атака РФ по Запорожью

Российские войска два дня подряд атакуют Запорожье ракетами и ударными дронами. Вчера, 6 октября, по Запорожью выпустили сразу семь ракет. Они попали в многоэтажки. В результате ракетного удара погибли 12 человек. В Офисе президента отреагировали на массированный ракетный обстрел города.

А уже сегодня, 7 октября, оккупационные войска атаковали двумя иранскими дронами -камикадзе, попавшими в объекты критической инфраструктуры города. По сообщениям местных властей, один из дронов упал во двор многоэтажки. Жилой дом разрушился, повреждены коммунальные сети. Известно об одном пострадавшем, у него осколочные ранения.

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