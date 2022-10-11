Запорожье снова атаковал враг

Целями неприятеля стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется.

Находитесь в укрытиях!

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"В результате сегодняшней атаки по городу были повреждены инфраструктурные объекты. Если ваш дом потерпел разрушения, сообщайте об этом на 15-80 (со стационарных) или по номерам (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067 ) 656 15 80", - добавил в сообщении секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Обстрел Запорожья

После полуночи 10 октября враг снова атаковал Запорожье. Было зафиксировано около десяти прилетов. Людей призывали находиться в укрытиях.

Также читайте В результате ракетной атаки в Запорожье снова разрушен многоэтажный дом: есть пострадавшие

Ранее число жертв предварительного обстрела возросло до 14 человек. Разбор завалов продолжается. Более 70 человек получили ранения, среди них 11 детей. Всем им оказывается необходимая помощь. Российская армия выпустила по Запорожью 12 ракет, почти все попали в жилые дома.

В Запорожье на разбор завалов приходят много добровольцев