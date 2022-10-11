Запоріжжя знову атакував ворог

Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

Знаходитесь в укриттях!

Про це у Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"В результаті сьогоднішньої атаки по місту було ушкоджено інфраструктурні об‘єкти. Якщо ваша оселя зазнала руйнувань, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80", - додав у повідомленні секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Обстріл Запоріжжя

Після опівночі 10 жовтня ворог знову атакував Запоріжжя. Було зафіксовано близько 10 прильотів. Людей закликали перебувати в укриттях.

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Раніше кількість жертв попереднього обстрілу зросла до 14 осіб. Розбір завалів досі триває. Понад 70 людей поранені, серед них 11 дітей. Усім їм надається належна допомога. Російська армія випустила по Запоріжжю 12 ракет, майже всі влучили у житлові будинки.

У Запоріжжі на розбір завалів приходять чимало добровольців