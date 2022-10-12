Лукашенко решает окончательно продать суверенитет Беларуси своему российскому патрону – Украина в ОБСЕ

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, пишет Укринформ.

Как сказал чиновник, обвиняя Украину в якобы "планировании нападения на Беларусь", Лукашенко на самом деле "нуждается в прикрытии для использования Беларуси для запуска российских ракет и беспилотников-камикадзе по Киеву".

"При этом, буквально вчера он заявил о развертывании в Беларуси совместной группировки войск, в том числе путем размещения в стране дополнительного российского контингента. Что ж, минске стоит задать себе вопрос, насколько способна и заслуживает доверия Россия? Какие истинные намерения кремля? Они действительно думают о новой атаке с севера на Украину или просто хотят завершить оккупацию белорусы, введя туда дополнительные войска?", — заметил украинский посол.

Глава украинской миссии в ОБСЕ подчеркнул, что белорусский режим "не избежит своей доли ответственности за преступление агрессии". У него еще есть время "защитить свой даже скомпрометированный суверенитет и спасти страну от позора полноценного участия в геноцидной войне, которую ведет обанкротившийся российский режим против украинского народа".

Напомним, на территорию Беларуси Россия завезла 32 иранских дронов "Shaded-136", планируется еще вторая партия поставки БПЛА. Военный эксперт Олег Жданов предупреждает об опасности Беларуси. По мнению эксперта, на севере Украины Россия может заменить ракетные удары на атаки иранскими дронами.

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