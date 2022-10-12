Байден заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з Путіним

Американський лідер Джо Байден не бачить сенсу зустрічатися з президентом-диктатором агресорки Росії Володимиром Путіним на саміті G20 в Індонезії.

Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNN.

За словами Байдена, він наразі не бачить "вагомих причин" для зустрічі з Путіним в Індонезії. Втім, зауважив Байден, це може залежати від того, про що захоче говорити очільник Кремля.

"Це залежатиме від того, про що саме він хоче поговорити. Якщо Путін захоче обговорити ув'язнену у в'язниці зірку американського баскетболу Брітні Грінер, то я буду відкритий для розмови", - висловився Байден.

Глава Білого дому наголосив: Путін "діяв жорстоко" і скоїв воєнні злочини, а тому він не бачить сенсу зустрічатися з ним зараз.

До слова, міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді заявила, що Зеленський і Путін візьмуть участь у саміті G20 на Балі.

Підтримка США

Вашингтон підтримує Україну у війні, яку Кремль розпочав 24 лютого, і засуджує дії Москви. Зокрема, 10 жовтня, після масовоного ракетного удару РФ Джо Байден телефоном говорив з Володимиром Зеленським. Під час розмови лідер американців пообіцяв надати Україні сучасні системи ППО.

Щодо "фюрера" Путіна, то його Байден назвав "раціональним гравцем", який погано оцінив свої сили і вторгнувся до України. А цілі голови Кремля він вважає "нераціональними та безглуздими".

Попри це США поки не оголосили Росію державою-спонсоркою тероризму. Політолог Володимир Фесенко пояснює це тим, що Вашингтон має певні ризики для себе, зокрема – застосування тактичної ядерної зброї.

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