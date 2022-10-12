Байден заявил, что не видит смысла встречаться с Путиным

Американский лидер Джо Байден не видит смысла встречаться с президентом-диктатором агрессора России Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии.

Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

По словам Байдена, он пока не видит "веских причин" для встречи с Путиным в Индонезии. Впрочем, заметил Байден, это может зависеть от того, о чем хочет говорить глава Кремля.

"Это будет зависеть от того, о чем именно он хочет поговорить. Если Путин захочет обсудить заключенную в тюрьме звезду американского баскетбола Бритни Гринер, то я буду открыт для разговора", — высказался Байден.

Глава Белого дома подчеркнул: Путин "действовал жестоко" и совершил военные преступления, а потому он не видит смысла встречаться с ним сейчас.

К слову, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Зеленский и Путин примут участие в саммите G20 на Бали.

Поддержка США

Вашингтон поддерживает Украину в войне, которую Кремль начал 24 февраля, и осуждает действия Москвы. В частности, 10 октября, после массированного ракетного удара РФ Джо Байден по телефону говорил с Владимиром Зеленским. В ходе разговора лидер американцев пообещал предоставить Украине современные системы ПВО.

Что касается "фюрера" Путина, то его Байден назвал "рациональным игроком", который плохо оценил свои силы и вторгся в Украину. А целые главы Кремля он считает "нерациональными и бессмысленными".

Несмотря на это, США пока не объявили Россию государством-спонсором терроризма. Политолог Владимир Фесенко объясняет это тем, что у Вашингтона есть определенные риски для себя, в частности – применение тактического ядерного оружия.

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