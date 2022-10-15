“Дєди воєвалі”: росіяни відправили на фронт зенітки 70-річної давності (відео)

Очевидці помітили транспорт із російськими зенітними гарматами, які були на озброєнні в СРСР ще у 1950-х роках.

У російському місті Уфі помітили транспорт, яким перевозили старі 57-мм гармати зенітно-артилерійського комплексу С-60.

Відповідне відео публікують в соціальних мережах.

Автор опублікованих кадрів дивується появі такої застарілої радянської військової техніки, яка була прийнята на озброєння в СРСР ще у 1950-х роках. Наприкінці відео він говорить, що перебуває в Уфі - столиці російського Башкортостану.

Очевидці жартують, що невдовзі окупанти почнуть використовувати під час бойових дій середньовічні мортири.

Водночас військові експерти стверджують, що зенітка С-60 – це по-своєму ефективна зброя, яка може вражати легку бронетехніку та безпілотники на дистанції до 6 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів.

Нагадаємо, раніше у Мережі опублікували відео з російським священнослужителем, який стріляє з гранатомета разом з окупантами.

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