На Сумщині на ворожій міні підірвався комбайн: фото

Під час сільськогосподарський робіт у Сумській області сталася НП.

У п’ятницю, 14 жовтня, у полі поблизу села Славгород на території Краснопільської громади водій комбайна наїхав на ворожу міну, стався вибух.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, опублікувавши фото з місця НП.

Інцидент трапився у прикордонній з Росією області обідньої пори під час сільськогосподарських робіт.

“Аграрій - живий та неушкоджений, комбайн — пошкоджений”, - йдеться у повідомленні.

Дмитро Живицький також додав, що російські окупанти того ж дня близько 15 години випустили 4 міни по території Глухівської громади. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, на території Росії на відстані 100-150 кілометрів від Сумської області навчаються російські мобілізовані. Втім, про ударні угруповання чи диверсійні групи не йдеться.

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