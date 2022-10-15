Ночью над Днепропетровщиной сбили пять иранских дронов "Shahed"

В ночь на 15 октября Воздушные силы сбили над Днепропетровской областью пять иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, три беспилотника сбили над Криворожским районом, два дрона — над Никопольским.

"Удачная ночная охота наших защитников неба", — написал он.

В свою очередь, в Воздушных силах сообщили о ликвидации шести вражеских беспилотников, а также одного вертолета.

"В полночь противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожено семь воздушных целей. Две — на юге страны: дрон-камикадзе "Shahed-136" и ударный вертолет. На восточном направлении уничтожены еще пять иранских дронов-камикадзе", — сообщили в пресс-службе.

Иранские дроны на вооружении РФ

Тегеран доставил в Российскую Федерацию от 300 до нескольких тысяч иранских дронов-камикадзе. В основном беспилотники сконцентрированы на оккупированном юге Украины.

В последнюю неделю российская армия активно применяет дроны иранского производства. В частности, беспилотники нанесли удары в Белой Церкви, Запорожье, Харькове, Винницкой области. Именно из-за применения БПЛА воздушные тревоги в Украине могут продолжаться дольше. Дело в том, что дроны-камикадзе долго летят и могут менять свой маршрут.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Украина получит от Альянса средства для борьбы с беспилотниками. Речь идет о противодронных средствах с сотнями устройств для глушения дронов.

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