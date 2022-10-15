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Вночі над Дніпропетровщиною збили п'ять іранських дронів "Shahed"

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Вночі над Дніпропетровщиною збили п'ять іранських дронів "Shahed"

Фото: Associated Press

Загалом уночі ліквідували шість безпілотників.

У ніч проти 15 жовтня Повітряні сили збили над Дніпропетровською областю п’ять іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, три безпілотники збили над Криворізьким районом, два дрони - над Нікопольським. 

"Вдале нічне полювання наших захисників неба", - написав він.

Своєю чергою, у Повітряних силах повідомили про ліквідацію шести ворожих безпілотників, а також одного гелікоптера. 

"Опівночі протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено сім повітряних цілей. Дві – на півдні країни: дрон-камікадзе "Shahed-136" та ударний вертоліт.  На східному напрямку знищено ще п’ять іранських дронів-камікадзе", - повідомили у пресслужбі. 

Іранські дрони на озброєнні РФ

Тегеран доправив до Російської Федерації від 300 до кількох тисяч іранських дронів-камікадзе. Переважно безпілотники сконцентровані на окупованому півдні України.

Протягом останнього тижня російська армія активно застосовує дрони іранського виробництва. Зокрема, безпілотники завдали ударів у Білій Церкві, Запоріжжі, Харкові, у Вінницькій області. Саме через застосування БпЛА повітряні тривоги в Україні можуть тривати довше. Річ у тому, що дрони-камікадзе довго летять та можуть змінювати свій маршрут.

Тим часом генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Україна отримає від Альянсу засоби для боротьби з безпілотниками. Йдеться про протидронні засоби із сотнями пристроїв для глушіння дронів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
361
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