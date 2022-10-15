Лідія Таран вперше показала рідного брата, який служить в ЗСУ

Ведуча ТСН Лідія Таран вперше показала свого старшого брата Макара.

На сторінці в Instagram зірка каналу 1+1 розмістила декілька кадрів, на одному з яких постає з рідною людиною, на іншому фото – брат Лідії зображений у військовій амуніції з автоматом у руках у полі:

"Мій персонал гіроу… Мій братик. Найрозумніший з відомих мені людей. Понад 20 років викладання в універі – китайська, англійська, французька… Але тепер довелось вивчити мову гранатомета і лютої ненависті до ворога. Страшно пишаюсь і молимось разом за всіх наших!" – написала під фотографіями Таран.

Брат Лідії Таран Макар / Фото: instagram.com/lidiyataran

Підписники сторінки ведучої, своєю чергою, подякували її брату за те, що боронить нашу землю: "Нехай Господь оберігає вашого братика", "нехай повертаються для мирних великих справ!", "дякуємо вашому брату за можливість прокидатися кожен день".

Лідія Таран з братом / Фото: instagram.com/lidiyataran

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення рф до України Лідія Таран разом з донькою поїхала до Франції. Тут телеведуча стала студенткою університету. Подробиць знаменитість не розкривала, утім навчається вона у французькому закладі.

Також зірка продовжує займатися журналісткою діяльністю. Лідія працює кореспонденткою каналу 1+1.

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