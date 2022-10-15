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В Мелитополе раздались взрывы: Федоров рассказал о "хлопке"

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В Мелитополе раздались взрывы: Федоров рассказал о "хлопке"

Фото: Иван Федоров.

Взрывы произошли в районе аэропорта.

Вечером 14 октября во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы. "Хлопок" произошел в районе местного аэродрома.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

По его словам, произошло четыре мощных взрыва с последующей детонацией. По предварительным данным вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери.

"После очереди взрывов российские вывозили оттуда ликвидированную технику. Пусть не покоится с миром, как и сами решисты", — отметил Федоров.

Ранее, 13 октября, в оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. Сильнее "развлекло" в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
813
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