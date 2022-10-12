В Мелитополе раздался взрыв: Федоров рассказал детали "хлопка"

В среду, 13 октября, в оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, было громко в разных районах. Впрочем, сильнее всего "развлекло" в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде.

По предварительной информации, в воздух взмыло авто. В настоящее время уточняются детали взрыва.

Напомним, накануне в купленном россиянами Мелитополе на местном аэродроме снова "хлопок". оккупанты придумали свою версию и сообщают, что на аэродроме проводятся учения мобилизованных.

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