В Черном море 12 вражеских кораблей маневрируют у побережья Крыма

Из них 2 надводных носителя "Калибров" (а это 16 ракет) и 3 больших десантных корабля.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В рамках международных обязательств по обеспечению функционирования зерновых коридоров, обеспечен выход 11 и 4 судов к портам в Одесской области.
Угроза ракетных ударов, дронов-камикадзе и обстрелов в зонах досягаемости вражеским оружием остается очень актуальной.
"Соблюдайте нормы и правила безопасности, не пренебрегайте предупреждением о воздушной тревоге, тщательно проверяйте информацию, чтобы не становиться жертвами фейковых вбросов, не распространяйте информацию, которая может сориентировать врага в противодействии Силам обороны. Мы достойны Победы и обретаем ее в единстве!", — говорится в сообщении.
Ситуация на Черном море
Ранее сообщалось, что в Черном море уменьшена корабельная группировка вражеских кораблей. Море продолжает штормить, что может вызвать самовольную детонацию мин и других взрывоопасных сюрпризов темной воды.
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