В штормовом Черном море на Украину направлено 40 "Калибров"

Количество ракетоносителей в Черном море на дежурстве враг резко увеличило до 6, из которых 2 – подводные. В Украину направлено 40 «Калибров».

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

«Угроза ракетных ударов и атак дронов-камикадзе остается актуальной как с направления моря, так и с воздуха, и с временно оккупированной суши. Штормовое море может приносить мины, и будьте осторожны, соблюдайте ограничения военного положения по посещению побережья, не пренебрегайте собственной безопасностью. По сигналам воздушных тревог действуйте четко и слаженно. Будьте бдительны и сознательны, не распространяйте панику, поддерживайте и доверяйте Силам обороны. Помните, что информация тоже оружие гибридной войны, не распространяйте несанкционированное, передавайте по компетенции целесообразно», — говорится в сообщении.

«Наша сила в единстве! Вместе победим!», – говорится в сообщении.

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Ситуация на Черном море

Ранее сообщалось, что таном на 9 октября в Черном море на боевом дежурстве находятся пять вражеских носителей крылатых ракет "Калибр" с общим залпом — 32 ракеты.

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