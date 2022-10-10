В Днепре слышали звук взрыва: сработало ПВО

Вечером 9 октября 2022 г. очевидцы сообщили о звуке взрыва в Днепре.

В Днепре был слышен звук взрыва.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

В Воздушном командовании «Восход» сообщили о работе сил ПВО.



В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Обстрел Днепра

В начале октября 2022 года российские террористы также обстреляли Днепр. К счастью, удалось сработать ПВО. Обошлось без жертв.

Читайте также:

Подрыв комбайна на Днепропетровщине: власти напоминают, что российские мины "караулят" грибников