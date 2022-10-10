В Днепре слышали звук взрыва: сработало ПВО

Вечером 9 октября 2022 г. очевидцы сообщили о звуке взрыва в Днепре.
В Днепре был слышен звук взрыва.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
В Воздушном командовании «Восход» сообщили о работе сил ПВО.
В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Обстрел Днепра
В начале октября 2022 года российские террористы также обстреляли Днепр. К счастью, удалось сработать ПВО. Обошлось без жертв.
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