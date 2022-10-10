У Дніпрі чули звук вибуху: спрацювала ППО

Ввечері 9 жовтня 2022 року очевидці повідомили про звук вибуху у Дніпрі.

У Дніпрі було чутно звук вибуху.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У Повітряному командуванні «Схід» повідомили про роботу сил ППО.



У місті та області була оголошена повітряна тривога.

Обстріл Дніпра

На початку жовтня 2022 року російські терористи також обстріляли Дніпро. На щастя, вдалося спрацювати ППО. Обійшлося без жертв.

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