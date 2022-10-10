У Дніпрі чули звук вибуху: спрацювала ППО

Ввечері 9 жовтня 2022 року очевидці повідомили про звук вибуху у Дніпрі.
У Дніпрі було чутно звук вибуху.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Повітряному командуванні «Схід» повідомили про роботу сил ППО.
У місті та області була оголошена повітряна тривога.
Обстріл Дніпра
На початку жовтня 2022 року російські терористи також обстріляли Дніпро. На щастя, вдалося спрацювати ППО. Обійшлося без жертв.
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