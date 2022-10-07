У Дніпрі шахрай заробив майже 300 тисяч на продажі фейкових бронежилетів: як діяла схема

У Дніпрі чоловік продавав в Інтернеті фейкові бронежилети. Коли на нього виходили потенційні клієнти, він отримував від них кошти, після чого переставав виходити на зв’язок.

У Дніпрі повідомили про підозру чоловіку, який продавав фейкові бронежилети. Загалом на довірливих громадянах він заробив майже 300 тисяч гривень.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, в березні цього року дніпрянин розмістив в Інтернеті оголошення про продаж бронежилетів. Чоловік хотів підшукати покупців, але товар відправляти їм аж ніяк не збирався.

Коли клієнти почали з’являтися, шахраї отримував від них кошти за “броню”, після чого переставав виходити на зв’язок. Таким чином він отримав майже 300 тисяч гривень.

“Маючи близького родича у структурі Державної міграційної служби України, за допомогою листування в месенджері за грошову винагороду збував державні бази даних, що містять персональні відомості громадян представнику іноземної компанії. Загалом задокументовано 12 фактів збуту даних”, - розповіли в прокуратурі області.

Наразі громадянину повідомлено підозру за фактом заволодінням чужого майна та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Нагадаємо, що в Одесі чоловік на початку повномасштабного вторгення РФ до України непейшов на бік окупантів та допомогав ворогам обстрілювати інфраструктуру.

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