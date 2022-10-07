Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Обстрел Днепропетровщины: оккупанты снова "Градами" накрыли Никопольский район

Дата публикации
Просмотры
933
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Обстрел Днепропетровщины: оккупанты снова "Градами" накрыли Никопольский район

Фото иллюстративное / Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Российские оккупанты вечером 7 октября "Градами" обстреляли Днепропетровщину.

Оккупанты вечером 7 октября "Градами" обстреляли Днепропетровщину. Пострадал Никопольский район.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"К вечеру россияне снова обстреляли Никопольский район. Ударили "Градами" и тяжелой артиллерией. В Красногригорьевской громаде убили 37-летнего мужчину, 42-летнего мужчину ранили. Он в больнице", – рассказал Валентин Резниченко.

Напомним, что в ночь на 7 октября российская армия обстреливала Никопольский район на Днепропетровщине. Оккупационные войска шесть раз ударили по району из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Читайте также:

Новости ТСН 17:00 за 7 октября 2022 года | Новости Украины

Новости ТСН 17:00 за 7 октября 2022 года | Новости Украины

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация