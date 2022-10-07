Обстрел Днепропетровщины: оккупанты снова "Градами" накрыли Никопольский район

Российские оккупанты вечером 7 октября "Градами" обстреляли Днепропетровщину.
Оккупанты вечером 7 октября "Градами" обстреляли Днепропетровщину. Пострадал Никопольский район.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"К вечеру россияне снова обстреляли Никопольский район. Ударили "Градами" и тяжелой артиллерией. В Красногригорьевской громаде убили 37-летнего мужчину, 42-летнего мужчину ранили. Он в больнице", – рассказал Валентин Резниченко.
Напомним, что в ночь на 7 октября российская армия обстреливала Никопольский район на Днепропетровщине. Оккупационные войска шесть раз ударили по району из РСЗО и тяжелой артиллерии.
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