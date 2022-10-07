Военнообязанные женщины 2022 года: кто обязательно должен встать на учет

Верховная Рада Украины разрешила женщинам вставать на военный учет в 2022 году только по добровольному желанию. Однако есть исключения. Какие именно читайте в материале ТСН.ua.

В общей сложности 297 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу, 7 октября 2022 года, проголосовали за соответствующий законопроект №6482 "О внесении изменений в ст. 1 закона "О воинской обязанности и военной службе"".

В законе говорится, что женщины, имеющие специальность или профессию, родственную военно-учетной специальности, могут вставать на военный учет по собственному желанию.

При этом женщина должна быть пригодна к службе по возрасту и состоянию своего здоровья.

Однако норма об обязательном учете женщин, работающих или имеющих специальность в медицинской сфере, в принятом законе остается.

В документе говорится: "Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет".

Как пояснили в Министерстве обороны, в Украине нет необходимости увеличивать количество женщин в военном учете. Однако в армии все еще остается острая потребность в специалистах радиотехники, медицины, пищевых технологий.