Без голов, но с 8 желтыми: "Колос" не сумел переиграть аутсайдера УПЛ

В пятницу, 7 октября, в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сошлись кузнечный "Колос" с "Ингульцем".

"Колос" не сумел определить более сильного "Ингульцем" в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 0:0 .

Хозяева поля могли открыть счет в конце первого тайма – навес с правого фланга от Алексея Зозули замкнул в падении головой Денис Безбородько, однако Даниил Кучер парировал мяч.

В течение игры команды собрали на двоих восемь желтых карточек.

"Колос" имеет в активе 11 очков и поднялся на третье место турнирной таблицы УПЛ. "Ингулец" с тремя очками — в списке аутсайдеров чемпионата.

В следующем матче "Колос" сыграет с "Зарей". "Ингулец" встретится с "Днепром-1".

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