В Генштабе сообщили о пораженных районах на 10 направлениях фронта

Лишь на одном направлении под огнем оказались свыше 20 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений, а в других направлениях российские оккупанты совершали обстрелы.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 7 октября.

По информации командования ВСУ, на Северском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Сеньковка и Ясная Поляна Черниговской области, а также Середина Буда, Фотовыж, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Голышевское, Киевница, Мирополье, Мезеновка и Слав.

На Слобожанском направлении оккупанты совершили обстрел из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Басово, Глубокое, Высокая Яруга, Красное, Стрелка, Старица, Гатище, Волчанск, Волоховка и Двуречная.

оккупанты совершили обстрел из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Басово, Глубокое, Высокая Яруга, Красное, Стрелка, Старица, Гатище, Волчанск, Волоховка и Двуречная. На Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Терны, Райгородок, Спорное, Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка, Григоровка, Торское, Ивановка и Грековка.

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Терны, Райгородок, Спорное, Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка, Григоровка, Торское, Ивановка и Грековка. На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опросное, Майорск, Выемка, Раздолевка, Веселое, Зайцево и Одрадовка.

противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опросное, Майорск, Выемка, Раздолевка, Веселое, Зайцево и Одрадовка. На Авдеевском направлении враг нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Новобахмутовка, Марьинка, Красногоровка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка.

враг нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Новобахмутовка, Марьинка, Красногоровка, Водяное, Первомайское и Новомихайловка. В Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах Новоукраинки, Павловки, Нескучного, Красного, Гуляйполя и Новополя.

от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах Новоукраинки, Павловки, Нескучного, Красного, Гуляйполя и Новополя. На Южнобужском направлении огневого воздействия подверглись районы более 20 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.

Напомним, 7 октября, оккупационные войска атаковали двумя иранскими дронами -камикадзе, попавшими в объекты критической инфраструктуры города. По сообщениям местных властей, один из дронов упал во двор многоэтажки. Жилой дом разрушился, повреждены коммунальные сети. Известно об одном пострадавшем, у него осколочные ранения.

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