У Генштабі повідомили про уражені райони на 10 напрямках фронту

Лише на одному напрямку під вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, а на інших напрямках російські окупанти здійснювали обстріли.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 7 жовтня.
За інформацією командування ЗСУ, на Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Сеньківка і Ясна Поляна Чернігівської області, а також Середина Буда, Фотовиж, Бояро-Лежачі, Рижівка, Голишівське, Кияниця, Миропілля, Мезенівка та Славгород Сумської області.
- На Слобожанському напрямку окупанти здійснили обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Басове, Глибоке, Висока Яруга, Красне, Стрілеча, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Волохівка та Дворічна.
- На Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Терни, Райгородок, Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка, Григорівка, Торське, Іванівка та Греківка.
- На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Опитне, Майорськ, Виїмка, Роздолівка, Веселе, Зайцеве та Одрадівка.
- На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Новобахмутівка, Мар’їнка, Красногорівка, Водяне, Первомайське та Новомихайлівка.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах Новоукраїнки, Павлівки, Нескучного, Червоного, Гуляйполя та Новополя.
- На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 20 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.
Нагадаємо, 7 жовтня, окупаційні війська атакували двома іранськими дронами-камікадзе, які поцілили в об'єкти критичної інфраструктури міста. За повідомленнями місцевої влади, один із дронів упав у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Відомо про одного постраждалого, у нього осколкові поранення.
Читайте також:
- ЗСУ за добу "закобзонили" 350 окупантів і 29 БТР: у Генштабі озвучили втрати росіян в Україні за добу
- "Знайшли собі подібних": російські вояки примудрилися загидити свинарник більше ніж свині, які там перебували (відео)
- З Росії за кордон дременуло більше росіян призовного віку, ніж змогли мобілізувати до ЗС