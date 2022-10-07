Курс валют в обменниках на 7 октября: сколько стоят доллар и евро

Курс валют в обменниках не претерпел существенных изменений по сравнению с предыдущим днем.
Курс гривны к доллару в обменниках 7 октября почти не изменил свои позиции и купить его можно в среднем за 40,8 грн за дол.
Об этом свидетельствуют данные сайта Минфина.
В то же время курс евро по отношению к гривне составляет 39,1 грн за дол.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 41 грн/долл.
Относительно продажи европейской валюты курс составляет 39,55 грн за евро.
Напомним, 4 октября стало известно, что в госбюджете на 2023 год правительство Украины заложило технический расчетный курс валют на уровне 42,2 грн за дол.
Отметим, что госбюджет-2023 уже утвердила Верховная Рада – пока только в первом чтении.
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