Куриные яйца по 100 гривен: эксперты предупреждают о росте цен

Еще в августе средняя стоимость десятка яиц была 28,5 грн. А в сентябре в некоторых магазинах они подорожали на 72% – до 49 грн. И с начала октября ценовой тренд не изменился.

Эксперты предполагают, что до конца года яйца будут стоить около 100 грн за десяток.

Об этом пишет РБК-Украина.

Основная причина подорожания – сезонный фактор, считает финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий. В течение осенне-зимнего периода стоимость яиц традиционно растет, поскольку растет спрос на них и уменьшается предложение на рынке.

Кроме того, объем производства яиц начал падать не только в связи с изменением сезона, но и с прекращением или значительным сокращением деятельности предприятий, создававших предложение на рынке куриных яиц в Украине.

Еще одна причина – дорожают корма. С начала августа из-за роста экспорта зерновых благодаря "зерновому соглашению" начал расти спрос на украинскую агропродукцию на внешнем рынке. Возрастает стоимость зерна на рынке, что в свою очередь увеличивает себестоимость производства яиц и, как следствие, розничные цены.

Сколько будут стоить яйца?

Эксперты прогнозируют, что яйца могут подняться в цене до конца этого года еще на 15-20%.

Поэтому средняя стоимость десятка куриных яиц к концу года будет стоить около 60 гривен. В то же время стоимость десятка самой высокой категории куриных яиц может вплотную приблизиться к отметке 100 гривен.

Ранее директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко предупредил, что стоимость куриных яиц через несколько месяцев существенно вырастет. Также следует ожидать и повышения цен борщового набора и молочных продуктов.

В Украине в ближайшее время ожидается подорожание продуктов питания еще на 10-15%. На рост цен вливают война, нарушение логистических цепей, цены на горюче-смазочные материалы, курс гривны по отношению к доллару.

Напомним, летом 2022 года годовой показатель индекса инфляции достиг 20,1%. В то же время больше всего подорожали сырые продукты, крупы и мясо.

Кроме того, из-за войны у украинцев серьезно снизился доход. Нацбанк в инфляционном отчете, в частности, за июль утверждает, что в целом номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%.

Что будет с ценами на продукты и будет ли дефицит? | Алексей Дорошенко

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