Какие страны Европы не помогают Украине и почему: объяснение экономиста

Некоторые страны не хотят помогать Украине из-за сотрудничества с российским бизнесом и мощное российское лобби.

Украинский ученый и экономист Роман Шеремета рассказал, какие страны Европы не оказывают Украине помощь.

Об этом эксперт сказал в комментарии "24 канала".

По мнению Шереметы, Венгрия и Германия могли бы сделать гораздо больше для нашего государства и его обороноспособности. А вот Австрия вообще "выпала из повестки".

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"Я был в Лугано (очевидно, речь идет о конференции, которая прошла в начале июля в швейцарском городе Лугано, где украинская делегация представила план восстановления и развития Украины. – Ред.) и слушал австрийского депутата, который рассказывал, как Австрия помогла Украине. И знаете, что он сказал? "Мы помогли тем, что не блокировали европейскую помощь для Украины", — сказал Шеремета.

По его словам, в этих странах есть российский бизнес и мощное российское лобби, а также значительное влияние российской пропаганды. Поэтому вместо того, чтобы помогать Украине, они "продались России".

Дефицит бюджета

В сентябре дефицит бюджета Украины составил 75 млрд. грн. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что дефицит госбюджета в 2023 году составит около $38 млрд.

По его словам, с начала полномасштабной войны Украина получила от западных союзников $17,5 млрд.

Киев ведет переговоры с ЕС, США и МВФ о потребностях в финансировании дефицита бюджета на следующий год.

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