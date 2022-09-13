Украина получит от МВФ дополнительные 1,4 млрд долларов — Зеленский

Эти средства поступят Украине в рамках программы экстренного финансирования.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные $1,4 миллиарда дополнительной поддержки. Обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины", — написал Зеленский.

Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ @KGeorgieva. Поблагодарил за выделенные $1,4 миллиарда дополнительную поддержку. Обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) September 13, 2022

Напомним, со следующего года в Украине изменяются условия выхода на пенсию по возрасту.

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