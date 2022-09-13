Украина получит от МВФ дополнительные 1,4 млрд долларов — Зеленский

Украина получит от Международного валютного фонда дополнительные 1,4 млрд. долларов.
Эти средства поступят Украине в рамках программы экстренного финансирования.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные $1,4 миллиарда дополнительной поддержки. Обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины", — написал Зеленский.
Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ @KGeorgieva. Поблагодарил за выделенные $1,4 миллиарда дополнительную поддержку. Обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины.– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) September 13, 2022
Напомним, со следующего года в Украине изменяются условия выхода на пенсию по возрасту.
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