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Украина получит от МВФ дополнительные 1,4 млрд долларов — Зеленский

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Украина получит от МВФ дополнительные 1,4 млрд долларов — Зеленский

Украина получит от Международного валютного фонда дополнительные 1,4 млрд. долларов.

Эти средства поступят Украине в рамках программы экстренного финансирования.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные $1,4 миллиарда дополнительной поддержки. Обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины", — написал Зеленский.

Напомним, со следующего года в Украине изменяются условия выхода на пенсию по возрасту.

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