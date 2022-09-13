Україна отримає від МВФ додаткові 1,4 млрд доларів - Зеленський

Ці кошти надійдуть Україні в рамках програми екстреного фінансування.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України", - написав Зеленський.

Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ @KGeorgieva. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022

Нагадаємо, від наступного року в Україні змінюються умови виходу на пенсію за віком.

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