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Україна отримає від МВФ додаткові 1,4 млрд доларів - Зеленський

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Україна отримає від МВФ додаткові 1,4 млрд доларів - Зеленський

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду додаткові 1,4 млрд доларів.

Ці кошти надійдуть Україні в рамках програми екстреного фінансування.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

"Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України", - написав Зеленський.

Нагадаємо, від наступного року в Україні змінюються умови виходу на пенсію за віком.

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