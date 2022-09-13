Експерти підрахували вартість ворожої техніки, знищеної ЗСУ під час контрнаступу

Менш, ніж за тиждень, російські окупанти втратили озброєння на суму понад 670 млн доларів.

Упродовж 6-11 вересня українські захисники знищили 590 одиниць військової техніки російських окупантів, найдорожча втрата росіян - комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" вартістю 57 млн доларів.

Про це повідомляє видання Forbes.

Як підрахували експерти, менш, ніж за тиждень, ЗСУ знищили техніки російських окупантів на суму 670 млн доларів. Значну її кількість було знищено під час контрнаступу у Харківській області.

Загалом втрати окупантів становили 86 танків та 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів та 46 одиниць іншої техніки.

Найдорожча втрата росіян - комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" (57 млн доларів), який було знищено у Запорізькій області. У Харківській області загарбники втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 (36 млн доларів) та контрбатарейну радіолокаційну систему "Зоопарк-1М" (25 млн доларів).

Окрім того, за даними аналітичного проєкту Oryx, упродовж 6-10 вересня ЗСУ захопили 129 одиниць техніки, яку Forbes оцінює у 104 млн доларів. Серед трофейного озброєння - 9 гаубиць “Мста-С” та “Мста-Б” на суму понад 43 млн доларів.

Нагадаємо, українські захисники продовжують звільняти Харківську область від російських окупантів. На окремих ділянках фронту ЗСУ вже вийшли до державного кордону з Росією.

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