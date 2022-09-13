Эксперты подсчитали стоимость вражеской техники, уничтоженной ВСУ во время контрнаступления

Меньше, чем за неделю, российские оккупанты потеряли вооружение на сумму более 670 млн долларов.

В течение 6-11 сентября украинские защитники уничтожили 590 единиц военной техники российских оккупантов, самая дорогая потеря россиян — комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" стоимостью 57 млн долларов.

Об этом сообщает издание Forbes.

Как подсчитали эксперты, менее чем за неделю ВСУ уничтожили техники российских оккупантов на сумму 670 млн долларов. Значительное количество было уничтожено во время контрнаступления в Харьковской области.

В общей сложности потери оккупантов составили 86 танков и 158 боевых бронированных машин, 106 артиллерийских систем, 159 автомобилей и 46 единиц другой техники.

Самая дорогая потеря россиян – комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" (57 млн долларов), который был уничтожен в Запорожской области. В Харьковской области захватчики потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 (36 млн долларов) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" (25 млн долларов).

Кроме того, по данным аналитического проекта Oryx, за 6-10 сентября ВСУ захватили 129 единиц техники, которую Forbes оценивает в 104 млн долларов. Среди трофейного вооружения — 9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б" на сумму более 43 млн долларов.

Напомним, украинские защитники продолжают освобождать Харьковскую область от российских оккупантов. На отдельных участках фронта ВСУ уже вышли к государственной границе с Россией.

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