Зеленський запропонував конкретні кроки для подолання російського терору

Президент України переконаний, що існує тільки одна причина такої жорстокої і цинічної поведінки РФ – недостатньо тиску на Росію.

Чому найбільше джерело терору у світі – Росія – ще досі може вести цю війну? І чому вона може вести війну так жорстоко й цинічно? Тільки одна причина – недостатньо тиску на Росію. Недостатньо реагування на терор цієї держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відео зверненні 12 вересня.

"Просто погляньте, що собі дозволяє Росія. Жоден інший терорист не робив цього ніколи в історії – стільки всього одночасно.

Радіаційний терор на Запорізькій атомній станції. Шість енергоблоків! Лише присутність російських військ на станції, лише постійні російські провокації та обстріли території станції поставили Україну та всю Європу на межу радіаційної катастрофи.

Енергетичний терор. Мешканці багатьох країн світу страждають через болісне зростання цін на енергоресурси – на електрику, на тепло. Росія робить це свідомо. Свідомо дестабілізує ринок газу у Європі. Свідомо обмежує своїми ударами нашу українську здатність експортувати електрику у Європу. Експорт електрики з України міг би зняти гостроту енергетичної кризи у Європі так само, як експорт нашого продовольства знімає гостроту продовольчої кризи у світі.

Терор голодом – це дуже цинічна й абсолютно прорахована тактика Росії. І вона спрямована не просто проти бідних країн, а саме проти тих регіонів світу, із яких у Європу можуть хлинути нові потоки біженців. Гостра міграційна криза у Європі – ось який розрахунок держави-терориста", - зауважив президент.

На щастя, за словами Зеленського, владі України вдалося разом із партнерами, разом з ООН, Туреччиною досягти експортної зернової ініціативи. Росію змусили розблокувати українські порти. Але зараз вона знову погрожує блокадою.

"І як реагує світ? Досі немає офіційного визнання Росії державою – спонсором тероризму. Досі громадяни держави-терориста можуть їздити у Європу, щоб відпочити й на шопінг, досі можуть отримувати європейські візи, і ніхто не знає, чи немає серед них катів або вбивць, які щойно повернулися з окупованої території України. Досі російські пропагандисти можуть працювати саме в тих країнах Африки, Азії, Латинської Америки, Європи, яким загрожує найбільший хаос через створені Росією цінову та енергетичну кризи. Досі ми змушені просити про допомогу із захистом нашого неба від російських ракет – після 200 днів повномасштабної війни", - наголосив він.

Російська армія 11 та 12 вересня завдала ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Сотні тисяч українців опинились у темряві – без електрики. Будинки, лікарні, школи, комунальна інфраструктура... Російські ракети влучили саме в ті обʼєкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури Збройних Сил нашої держави.

З одного боку, за словами Зеленського, це ознака відчаю тих, хто придумав цю війну. Так вони реагують на розгром російських сил у Харківській області. Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою, і тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури.

"З іншого боку, Росія намагається завадити нам спрямувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію у Європі. Наш експорт електрики – це те, чого Росія зараз дуже боїться. Бо ми можемо зламати російські плани зі спустошення кишень європейців цієї зими через шалені енергетичні ціни", - додав він.

Президент запропонував конкретні кроки для подолання російського терору.

"Маємо ще посилити нашу співпрацю, щоб подолати російський терор. Треба визнати Росію державою-терористом. Посилити санкції – потрібен восьмий санкційний пакет ЄС. Збільшити допомогу Україні, і передусім прискорити надання систем ППО", - резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що війна, а точніше, активна її фаза, найімовірніше, триватиме і 2023 року, а Росія може знову спробувати атакувати Київ.

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